Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров планирует создать новостной агрегатор, который будет свободен от цензуры.
По мнению бизнесмена, крупнейший российский агрегатор "Яндекс.Новости" впечатляет в техническом плане, однако сильно ограничен цензурой и русскоязычным рынком.
"Telegram обладает количеством данных и технологиями, которые позволили бы создать подобные сервисы рекомендаций новостей в глобальном масштабе - и без политической цензуры", - написал Дуров на своем канале в Telegram.
К работе он надеется привлечь разработчиков "Яндекс.Новостей", поскольку зарплаты в Telegram намного выше, чем в "Яндексе" или Google.
"Но, надеюсь, не это станет главной мотивацией. У нас есть шанс создать первый в истории интернета эффективный и свободный агрегатор новостей", - заключил бизнесмен.
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