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Директор Deloitte СНГ: в ближайшие три года роботы не оставят россиян без работы

Наука print

В ближайшие три года роботы не оставят россиян без работы.


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Об этом на полях Петербургского экономического международного форума заявил главный исполнительный директор компании Deloitte СНГ Иан Коулберн.

Специалист признал, что сегодняшний день характеризуется значительным ростом использования как искусственного интеллекта, так и когнитивных технологий, и роботизации. Однако, отметил Коулберн, в ближайшие годы работодатели из России не ожидают значительного сокращения числа профессий.

Гражданам России и прочих государств постсоветского пространства не стоит переживать о потере работы из-за роботизации как минимум в ближайшие три года, предупредил он.

Иан Колуберн также отметил, что одновременно с исчезновением низкоквалифицированных задач будут якобы появляться и новые, так называемые "суперпрофессии". Они, по словам главного исполнительного директора компании Deloitte СНГ, будут сочетать в себе сразу несколько традиционных ролей и основываться на активном использовании новых технологий.

Например, указал Колуберн, в ближайшее время могут появиться вакансии аналитика предиктивного планирования поставок или же инженера цифровых двойников.

Те, кто умеют адаптироваться и готовы на протяжении всей своей жизни повышать свою рабочую квалификацию, никогда не останутся без работы, уверен Иан Коулберн.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что предприятия из Финляндии намерены привлекать граждан Российской Федерации к работе на производстве.

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