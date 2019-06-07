В ближайшие три года роботы не оставят россиян без работы.
Об этом на полях Петербургского экономического международного форума заявил главный исполнительный директор компании Deloitte СНГ Иан Коулберн.
Специалист признал, что сегодняшний день характеризуется значительным ростом использования как искусственного интеллекта, так и когнитивных технологий, и роботизации. Однако, отметил Коулберн, в ближайшие годы работодатели из России не ожидают значительного сокращения числа профессий.
Гражданам России и прочих государств постсоветского пространства не стоит переживать о потере работы из-за роботизации как минимум в ближайшие три года, предупредил он.
Иан Колуберн также отметил, что одновременно с исчезновением низкоквалифицированных задач будут якобы появляться и новые, так называемые "суперпрофессии". Они, по словам главного исполнительного директора компании Deloitte СНГ, будут сочетать в себе сразу несколько традиционных ролей и основываться на активном использовании новых технологий.
Например, указал Колуберн, в ближайшее время могут появиться вакансии аналитика предиктивного планирования поставок или же инженера цифровых двойников.
Те, кто умеют адаптироваться и готовы на протяжении всей своей жизни повышать свою рабочую квалификацию, никогда не останутся без работы, уверен Иан Коулберн.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что предприятия из Финляндии намерены привлекать граждан Российской Федерации к работе на производстве.
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