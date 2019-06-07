Глава Amazon не исключил появления на Луне пунктов выдачи компании

Руководитель аэрокосмической компании Blue Origin и глава Amazon Джефф Безос не исключил строительства на Луне пунктов выдачи компании.



Глава компании Amazon Джефф Безос по-прежнему самый богатый человек в мире / Новости от 05.03.2019 13:51

Ведущий конференции MARS в Лас-Вегасе спросил Безоса о том, планирует ли Amazon строить лунные пункты выдачи. "Это будет очень маленький выбор, но зато очень важный", - ответил он в шутку.

Бизнесмен добавил, что его компания могла бы поставлять на Луну жидкие водород и кислород. На конференции Безос представил прототип космического аппарата для высадки на поверхность Луны, который получил название Blue Moon.

Работа над посадочным модулем велась три года. Космический аппарат способен поднять до 6,6 тонн полезной нагрузки, а его крыша может выдержать луноход.