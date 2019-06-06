YouTube будет удалять пропагандирующий шовинизм контент

Видеохостинг YouTube в скором времени начнет удаление каналов и роликов, пропагандирующих шовинизм и одобряющих дискриминацию людей по каким-либо признакам.



Путин прокомментировал возможное закрытие YouTube и Instagram и ситуацию с Telegram / Новости от 07.06.2018 14:34

Как указывают в компании, под запрет попадут видео, утверждающие превосходство любой группы людей по признакам возраста, пола, веса, национальности, касты, сексуальной ориентации или инвалидности.

"Мы обязаны защищать нашу платформу, созданную для обмена информацией и креатива. Поэтому мы не допустим ее использование для разжигания ненависти, преследований и насилия", - отмечают в YouTube.

Удаление ждет ролики, в которых отрицается Холокост, кастовая система в Индии и теракт 11 сентября 2001 года. Компания также продолжит удалять каналы, авторы которых обманывают пользователей, например, предлагая "чудодейственные лекарства".

В YouTube намерены ограничить монетизацию каналов, продолжающих политику "ненавистнических высказываний". Для таких авторов будет закрыта реклама и функция прямой платы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пристрастность своих модераторов при отборе сообщений для новостной ленты социальной сети признал на встрече с представителями консервативных СМИ основатель Facebook Марк Цукерберг.

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