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Источник Правда.Ру

Глава Роскомнадзора рассказал об удалении из поисковиков 300 тысяч пиратских ссылок

Наука print

Роскомнадзор удалил порядка 300 тысяч ссылок на пиратские ресурсы в поисковиках.


Роскомнадзор заблокировал 550 сайтов с базами данных россиян / Новости от 24.09.2018 16:15

Об этом в интервью НТВ на полях Петербургского международного экономического форума сообщил глава ведомства Александр Жаров.

Специалист заявил, что российская сеть интернет перестает быть "пиратской гаванью". Буквально за последние пятьлет, похвастал Жаров, ситуация с нарушениями авторских прав в России существенно изменилась.

Глава Роскомнадзора также отметил, что порядка 40 кинопремьер текущего года ведомству удалось защитить от пиратства.

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