Роскомнадзор удалил порядка 300 тысяч ссылок на пиратские ресурсы в поисковиках.
Об этом в интервью НТВ на полях Петербургского международного экономического форума сообщил глава ведомства Александр Жаров.
Специалист заявил, что российская сеть интернет перестает быть "пиратской гаванью". Буквально за последние пятьлет, похвастал Жаров, ситуация с нарушениями авторских прав в России существенно изменилась.
Глава Роскомнадзора также отметил, что порядка 40 кинопремьер текущего года ведомству удалось защитить от пиратства.
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