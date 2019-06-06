Британские ученые научили компьютер предсказывать карьеру кинозвезд

Создана программа, способная с точностью в 85% предсказать, станет ли тот или иной актер в ближайшие годы успешнее.



Самые высокооплачиваемые актеры в мире

К созданию компьютерного алгоритма приложили руку ученые из Университета Королевы Марии, Великобритания. Исследователи заставили программу изучить профили 2,3 миллионов актеров и актрис на IMDB - крупнейшей в мире базе данных о мировом кинематографе.

Выяснилось, что продолжительная карьера и высокая активность оказались явлением крайне редким. Гораздо чаще, отмечают британские ученые, встречается пример обратный - безумно популярные актрисы или актеры популярны буквально год или два.

Также, например, выяснилось, что представительницы прекрасного пола могут просидеть без работы гораздо больший промежуток времени, чем их коллеги-мужчины. К тому же мужчины зачастую выбираются из кризиса, а вот женщины могут оказаться в бесконечном поиске роли.

Алгоритм также вычислил, что женщинам, в отличии от мужчин, с годами все сложнее и сложнее получать новую роль.