Создана программа, способная с точностью в 85% предсказать, станет ли тот или иной актер в ближайшие годы успешнее.
К созданию компьютерного алгоритма приложили руку ученые из Университета Королевы Марии, Великобритания. Исследователи заставили программу изучить профили 2,3 миллионов актеров и актрис на IMDB - крупнейшей в мире базе данных о мировом кинематографе.
Выяснилось, что продолжительная карьера и высокая активность оказались явлением крайне редким. Гораздо чаще, отмечают британские ученые, встречается пример обратный - безумно популярные актрисы или актеры популярны буквально год или два.
Также, например, выяснилось, что представительницы прекрасного пола могут просидеть без работы гораздо больший промежуток времени, чем их коллеги-мужчины. К тому же мужчины зачастую выбираются из кризиса, а вот женщины могут оказаться в бесконечном поиске роли.
Алгоритм также вычислил, что женщинам, в отличии от мужчин, с годами все сложнее и сложнее получать новую роль.
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