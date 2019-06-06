ПМЭФ: SberCloud разработает технологию искусственного интеллекта

Платформа группы Сбербанк SberCloud подписала соглашение с компанией Nvidia для совместной разработки продуктов и услуг на основе технологии искусственного интеллекта. Эти технологии появятся на российском рынке к 2024 году.

Соглашение в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) подписали исполнительный вице-президент Сбербанка Давид Рафаловский и вице-президент Nvidia Япп Зюйдервельд.

"В рамках сотрудничества компания SberCloud создает AI Cloud — инновационный продукт, построенный на системах NVIDIA DGX-2 — самых производительных вычислительных комплексах, созданных специально для решения задач искусственного интеллекта", — отмечают представители SberCloud.

Российская сторона считает, что сотрудничество с Nvidia поможет всем отечественным компаниям и научному сообществу получить современные и очень мощные AI-инструменты.

"Мы верим, что это значительно продвинет рынок в AI направлении благодаря партнерству с таким глобальным лидером в сфере высокопроизводительных вычислений и передовых решений в области искусственного интеллекта, как NVIDIA", — заключают в SberCloud.

Система искусственного интеллекта AI Cloud будет основана на многолетних разработках Сбербанка в области искусственного интеллекта. Пользователи AI Cloud с помощью единого портала управления смогут работать по главным направлениям AI: анализ и синтез речи, компьютерное зрение, распознавание символов, система поддержки принятия решений, а также автоматическое обучение компьютерных систем.