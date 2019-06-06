NASA поделилось новой стратегией по освобождению застрявшего на Марсе бура космической платформы InSight.
Напомним, что аппарат приземлился на поверхность Красной планеты в ноябре минувшего года. InSight сделал селфи, записал звуки марсианских ветров и установил сейсмометр. После он активировал свой бур, который предназначен для измерения тепловых потоков в марсианском грунте.
В марте текущего года же бур застрял в породе. С тех пор его так и не удалось освободить.
В NASA приняли решение провести поэтапную операцию по выяснению причин остановки бура. Варианта может быть два — либо инструмент угодил в твердую каменную породу, либо увяз в мягкой почве. Ученые признаются, что у них есть идеи по поводу освобождения бура из мягкой почвы — с твердой каменной породой все гораздо сложнее, сетуют они.
Начало операции специалисты запланировали на конец июня.
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