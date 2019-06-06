YouTube будет удалять контент, отрицающий Холокост

Руководство видеохостинга YouTube запретило публикации видео, которые оправдывают дискриминацию на основе возраста, пола, расы, касты или религии.



Путин прокомментировал возможное закрытие YouTube и Instagram и ситуацию с Telegram / Новости от 07.06.2018 14:34

Об этом сообщает официальный блог компании.

Также на YouTube больше не будут появляться ролики, оправдывающие дискриминацию из-за сексуальной ориентации или же, например, статуса ветерана.

В руководстве предупреждают, что будут удалять с видеохостинга и контент, где отрицают Холокост.

Ролики же фанатов теории о плоской Земле, например, удаляться не будут, но из рекомендаций они пропадут.

В YouTube пообещали, что пользователи заметят изменения уже в течение этого месяца.