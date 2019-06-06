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Источник Правда.Ру

YouTube будет удалять контент, отрицающий Холокост

Наука print

Руководство видеохостинга YouTube запретило публикации видео, которые оправдывают дискриминацию на основе возраста, пола, расы, касты или религии.


Путин прокомментировал возможное закрытие YouTube и Instagram и ситуацию с Telegram / Новости от 07.06.2018 14:34

Об этом сообщает официальный блог компании.

Также на YouTube больше не будут появляться ролики, оправдывающие дискриминацию из-за сексуальной ориентации или же, например, статуса ветерана.

В руководстве предупреждают, что будут удалять с видеохостинга и контент, где отрицают Холокост.

Ролики же фанатов теории о плоской Земле, например, удаляться не будут, но из рекомендаций они пропадут.

В YouTube пообещали, что пользователи заметят изменения уже в течение этого месяца.

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