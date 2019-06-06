ФБР рассекретило документы, связанные с расследованием предположений о существовании снежного человека.
В документах, датированных 1976 и 1977 годами, значатся результаты анализа образцов волос и ткани, которые, считалось, могли принадлежать йети.
Провести анализ образцов ФБР попросил руководитель американского центра, специализировавшегося на вопросе существования снежного человека. Специалист заявил, что исследования подконтрольного ему ведомства чрезвычайно важны и он и его коллеги рассчитывают на помощь ФБР в своем нелегком деле.
Оказалось, что волосы и ткань принадлежали обыкновенному оленю, значится в рассекреченных ФБР документах.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ФБР опубликовало секретные документы о бегстве Адольфа Гитлера в Аргентину.
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