На экзолунах — спутниках планет, находящихся за пределами Солнечной системы — может быть жизнь.
Об этом заявил астрофизик из Университета Линкольна в Великобритании.
По мнению специалиста, ядро экзолун может нагреваться за счет гравитационного притяжения той планеты, вокруг которой спутник вращается. Это же, в свою очередь, может привести к тому, что на спутниках возможна жидкая вода, указывает специалист.
Отметим, что на сегодняшний день есть лишь пять кандидатов на звание экзолуны — их сложно обнаружить в том числе и из-за их сравнительно крохотных размеров. Два из кандидатов на почетное звание экзолуны — они вращаются вокруг экзопланеты J1407b — и подтолкнули британского астрофизика к размышлениям о вероятности существования жизни на спутниках экзопланет.
Ученый выполнил компьютерное моделирование колец J1407b, которые в несколько раз сотен больше, чем кольца хорошо известного землянам Сатурна. Астрофизик выяснил, что на эти самые кольца действительно оказывала влияние экзолуна.
Однако, говорить о наличии экзолуны у планеты J1407b рано, предупреждает он.
В ходе компьютерного моделирования эксперт также установил, что между планетой и спутником существует расстояние, на котором гравитационные силы достаточно велики для инициирования трения в ядре луны. Исходящего же от ядра в таком случае тепла, уверен астрофизик, хватит для комфортной для жизни температуры на поверхности спутника.
Если допустить, резюмирует ученый, что экзолуны у J1407b действительно существуют, и на них существуют необходимые химические соединения и присутствует атмосфера, то тогда можно с уверенностью говорить об их возможной обитаемости.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что астрономы нашли экзопланету размером с Нептун — третьей по массе планете Солнечной системы.
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