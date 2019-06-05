В России впервые совершили звонок по сети 5G

В Петербургском музее связи имени А. С. Попова совершили первый в России звонок с использованием сети 5G. Абонент Tele2 позвонил абоненту "Мегафона". Операторы хотели показать, что технология 5G способна работать в условиях единого инфраструктурного оператора.



В России может появиться единый оператор 5G-сетей / Новости от 20.11.2018 19:01

Также в музее состоялся и первый международный звонок в России с использованием технологии 5G. Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский позвонил президенту глобального подразделения сетей мобильной связи Nokia Томми Уитто, который находился в Хельсинки.