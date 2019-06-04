Компания Apple разрабатывает беспроводную систему безопасности для iPhone, которая будет предотвращать кражу смартфонов, в том числе из салонов Apple Store.
Как сообщает портал Softpedia, система безопасности будет определять местоположение украденного смартфона. На специальное устройство работников придет оповещение о краже, а похититель увидит аналогичное сообщение на экране телефона. Украденный iPhone начнет сигнализировать о краже, привлекая звуковыми сигналами внимание окружающих.
Смартфон частично или полностью заблокирует аппаратные кнопки или отключит функцию сенсорного ввода, находясь за пределами "зоны безопасности". Устройство станет указывать свое местоположение через открытые сети Wi-Fi или сеть сотового оператора.
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