Apple разработает новую беспроводную систему безопасности

Компания Apple разрабатывает беспроводную систему безопасности для iPhone, которая будет предотвращать кражу смартфонов, в том числе из салонов Apple Store.



Apple презентовала обновленные версии MacBook Air и iPad / Новости от 30.10.2018 22:44

Как сообщает портал Softpedia, система безопасности будет определять местоположение украденного смартфона. На специальное устройство работников придет оповещение о краже, а похититель увидит аналогичное сообщение на экране телефона. Украденный iPhone начнет сигнализировать о краже, привлекая звуковыми сигналами внимание окружающих.

Смартфон частично или полностью заблокирует аппаратные кнопки или отключит функцию сенсорного ввода, находясь за пределами "зоны безопасности". Устройство станет указывать свое местоположение через открытые сети Wi-Fi или сеть сотового оператора.