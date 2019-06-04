Дочернее космическое предприятие "Газпрома" сообщило о проблемах с двигателем аппарата "Ямал-601"

"Газпром космические системы" обнаружил неполадки в апогейном двигателе аппарата "Ямал-601" при попытке перевести его на геостационарную орбиту. В компании утверждают, что речь об отказе двигателя не идет, однако специалисты Thales Alenia Space буду проводить дополнительные проверки.



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Программа полета аппарата "Ямал-601" будет скорректирована в связи с проведением дополнительных проверок, на которые потребуется время. "Ямал-601" станет самым мощным гражданским телекоммуникационным космическим аппаратом и заменит спутник "Ямал-202" на орбите.

В среду 5 июня компания должна решить дальнейшую судьбу аппарата. Для выведения спутника на орбиту могут задействовать основной двигатель, который израсходует трехлетний запас топлива. В "Газпром космические системы" отмечают, что это не повлияет на срок работы аппарата. Также специалисты могут принять решение провести коррекцию немецких апогейных двигателей, в которых обнаружены неполадки.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о проблемах с выводом на земную орбиту спутника "Ямал-402". Аппарат преждевременно отделился от разгонного блока.

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