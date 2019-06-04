Ведущие телеканала "Россия 24" в эфире от 3 июня изучали трейлер популярной игры Call of Duty Modern Warfare, выход которой запланирован на текущий год. В очередной раз ведущие были искренне удивлены тому, что русские в видеоигре представлены злодеями, а американцы - героями.
В репортаж телеканала включили вырезку из интервью с нарративным дизайнеров игры Тейлором Куросаки. Примечательно, что сам Куросаки утверждает, что в игре нет "плохих" или "хороших" сторон, а русские и американцы по своему ужасны. Но это не заставило телеведущих поменять свое мнение.
В качестве эксперта выступил политолог Геворг Мирзаян, который рассказал о связях Минобороны США с Голливудом и разработчиками видеоигр. По мнению политолога, новая игра - это средство массовой пропаганды против России.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Steam появилась игра "Sex with Stalin", где можно бить, пытать и даже соблазнить Иосифа Сталина.
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