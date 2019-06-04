Роскосмос анонсировал набор в отряд космонавтов для полета на Луну

Корпорация "Роскосмос" объявила набор кандидатов в космический отряд. Отбор закончится 1 июня 2020 года. Об этом заявил заместитель начальника Центра подготовки космонавтов по организации деятельности и инновационному развитию Максим Харламов.



Каких берут в космонавты: Роскосмос объявил новый набор в отряд / Новости от 03.06.2019 18:03

Космонавты будут нацелены на лунную программу и полеты на перспективной космической технике.

"У нас должны быть специалисты, готовые работать в лунной программе. По крайней мере в первых лунных программах, обязательно участие медиков. То, что сейчас мы приглашаем к участию специалистов медицинских специальностей, это тоже важно, это веление времени", - сказал директор института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов.

Все кандидаты пройдут испытания на выносливость. Они должны быть здоровы физически, психически и психологически. Все требования опубликованы на сайте Центра подготовки космонавтов.

Планируется, что российские космонавты высадятся на Луне уже к началу 2030 года, а после 2035 - построят там обсерватории.