В магазине видеоигр Steam появился анонс новой игры под названием "Sex with Stalin", где игроки смогут "отомстить" лидеру СССР. Релиз игры намечен на 10 октября 2019 года.
В описании сюжета говорится, что главному герою выпала возможность путешествовать во времени и встретиться с главным вождем СССР. Разработчики позволят игроку пообщаться с Иосифом Виссарионовичем, и даже помочь ему завоевать мир. Но есть и одна особенность. Игра позволяет "соблазнить" Сталина, чтобы "показать ему мужскую силу и любовь". Более того, Иосифа Сталина можно будет пытать и бить.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что российские разработчики видеоигр собираются выпустить игру о жизни в России.
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