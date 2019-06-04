Эксперты: смартфоны Apple чаще всего попадали в ремонт в Москве

Эксперты московского цифрового сервиса "Чудо техники" определили бренды смартфонов, которые чаще всего попадали в ремонт в Москве за последний год.



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Самыми часто ремонтируемыми оказались смартфоны от Apple. Их доля составила 33% - это каждый третий аппарат, попавший в сервис. Далее по количеству попавшей в ремонт техники следуют китайские бренды. На третьем месте - Samsung (18% техники, попавшей в ремонт). На долю Sony пришлось всего 7% смартфонов, еще 3% - на смартфоны, произведенные Asus.

Как следует из статистических данных, из техники Apple в ремонт попадают iPhone 6, 5S, 5 и 6S. У Samsung самыми ломкими оказались A5, S3 и A3. Из китайских брендов в ремонт чаще всего попадают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.

Самым дорогим по соотношению цены ремонта к цене нового аппарата оказался ремонт смартфонов Xiaomi. Для владельцев iPhone средний ремонт обойдется в 13% от цены нового гаджета.