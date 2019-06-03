Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что 38% россиян хотели бы поучаствовать в отборе в космонавты. При этом, наибольший интерес к прохождению испытаний наблюдается среди молодых мужчин до 30 лет - 58% из них готовы стать кандидатами в космонавты.
Также опрос проводился среди родителей. Он показал, что 56% родителей готовы предложить своим детям пройти отбор. 13% опрошенных рассказали, что мечтали о карьере космонавта еще в детстве. ВЦИОМ отмечает, что современное молодое поколение проявляет больший интерес к космосу (16%), чем "поколение Юрия Гагарина" (7%). При этом, востребованной профессию космонавта назвали 74% опрошенных.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что "Роскосмос" объявил о наборе космонавтов для формирования нового отряда, который отправиться на Луну. Примечательно, что в отряде вакантны места биологов, медиков и ученых.
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