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Источник Правда.Ру

Более трети россиян изъявили желание стать кандидатами в космонавты - ВЦИОМ

Наука print

Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что 38% россиян хотели бы поучаствовать в отборе в космонавты. При этом, наибольший интерес к прохождению испытаний наблюдается среди молодых мужчин до 30 лет - 58% из них готовы стать кандидатами в космонавты.


Что Делают Космонавты в Космосе?

Также опрос проводился среди родителей. Он показал, что 56% родителей готовы предложить своим детям пройти отбор. 13% опрошенных рассказали, что мечтали о карьере космонавта еще в детстве. ВЦИОМ отмечает, что современное молодое поколение проявляет больший интерес к космосу (16%), чем "поколение Юрия Гагарина" (7%). При этом, востребованной профессию космонавта назвали 74% опрошенных.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что "Роскосмос" объявил о наборе космонавтов для формирования нового отряда, который отправиться на Луну. Примечательно, что в отряде вакантны места биологов, медиков и ученых.

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