Группа британских ученых провела исследований, результаты которого показали, что чрезмерные дозы кофеина не оказывают пагубного влияния на здоровье человека. В эксперименте приняли участие 8 тысяч человек, не испытывающих проблем с сердцем и кровеносной системой.
Ученые разделили всех участников на три группы. Первая группа употребляла не более одной чашки в день. Вторая группа употребляла две-три чашки кофе ежедневно. А третья группа каждый день выпивала более трех чашек кофе. Примечательно, что некоторые испытуемые дошли до 25 чашек в день.
Исследователи сравнивали состояние кровеносных сосудов до эксперимента и после с помощью МРТ. Оказалось, что существенных изменений эластичности и прочности стенок артерий не было обнаружено ни у одного участников первой, второй и третьей группы.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что ученые создали кофе, при приготовлении которого не используются кофейные зерна.
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