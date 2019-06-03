Чрезмерные дозы кофеина не вредят здоровью - заявили ученые

Группа британских ученых провела исследований, результаты которого показали, что чрезмерные дозы кофеина не оказывают пагубного влияния на здоровье человека. В эксперименте приняли участие 8 тысяч человек, не испытывающих проблем с сердцем и кровеносной системой.



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Ученые разделили всех участников на три группы. Первая группа употребляла не более одной чашки в день. Вторая группа употребляла две-три чашки кофе ежедневно. А третья группа каждый день выпивала более трех чашек кофе. Примечательно, что некоторые испытуемые дошли до 25 чашек в день.

Исследователи сравнивали состояние кровеносных сосудов до эксперимента и после с помощью МРТ. Оказалось, что существенных изменений эластичности и прочности стенок артерий не было обнаружено ни у одного участников первой, второй и третьей группы.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что ученые создали кофе, при приготовлении которого не используются кофейные зерна.

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