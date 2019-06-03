Космонавты нередко жалуются на проблемы со слухом после возвращения с Международной космической станции.
Об этом заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
Проблемы со слухом вызваны повышенным шумом на МКС, пояснил специалист. В данный момент инженеры ищут способ заглушить шумы - ставят, например, дополнительную звукоизоляцию или же современные модифицированные вентиляторы, указал Крикалев.
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