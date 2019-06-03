Повышенный уровень шума на МКС вызывает у космонавтов проблемы со слухом

Космонавты нередко жалуются на проблемы со слухом после возвращения с Международной космической станции.



NASA показало жизнь космонавтов на МКС на видео...

Об этом заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

Проблемы со слухом вызваны повышенным шумом на МКС, пояснил специалист. В данный момент инженеры ищут способ заглушить шумы - ставят, например, дополнительную звукоизоляцию или же современные модифицированные вентиляторы, указал Крикалев.