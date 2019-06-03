Филологи из ТюмГУ выделили в русском язык новый союз "в смысле"

Филологи из Тюменского государственного университета выделили в русском языке новый союз.



Типичные ошибки русского языка. Насколько вы грамотны? Проверь себя!

Речь идет о союзе "в смысле", отмечает пресс-служба ТюмГУ.

Филологи указывают, что в современном русском языке единица "в смысле" зачастую употребляется именно в функции союза. И не только в повседневной устной речи, но и на письме. Союз "в смысле" выступает как синоним союза "то есть", указывают специалисты.

Данный союз используется для привлечения внимания собеседника к сказанным словам.

Первые использования единицы "в смысле" приходятся на середину прошлого века, считают эксперты из ТюмГУ. Всплеск же частотности употребления этого союза приходится на последние 30 лет, отметили в учебном заведении.