Компании-производители устройств с поддержкой виртуальных сим-карт eSIM обяжут хранить персональные данные клиентов и криптографические ключи на российских серверах.
Об этом заявила глава Института исследований интернета Ирина Левова.
Специалист указала, что необходимость этого шага была выявлена по результатам совещаний с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, ФСБ, ФАС, "Вымпелкомом" и МТС.
В докладе Института исследований интернета сообщается, что чипы eSIM производятся за границей. Криптографические же ключи сим-карт подобного толка, хранящиеся в иностранных государствах, не гарантируют защиту тайны связи, сообщают специалисты.
Отметим, что на сегодняшний день технология eSIM поддерживают iPhone X, Google Pixel 3 и, например, Pixel 3 XL. P.
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