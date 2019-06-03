Производителей устройств с поддержкой eSIM обяжут хранить данные клиентов на российских серверах

Компании-производители устройств с поддержкой виртуальных сим-карт eSIM обяжут хранить персональные данные клиентов и криптографические ключи на российских серверах.



Легализовать технологию eSIM в России предложило Минкомсвязи / Новости от 18.03.2019 10:56

Об этом заявила глава Института исследований интернета Ирина Левова.

Специалист указала, что необходимость этого шага была выявлена по результатам совещаний с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, ФСБ, ФАС, "Вымпелкомом" и МТС.

В докладе Института исследований интернета сообщается, что чипы eSIM производятся за границей. Криптографические же ключи сим-карт подобного толка, хранящиеся в иностранных государствах, не гарантируют защиту тайны связи, сообщают специалисты.

Отметим, что на сегодняшний день технология eSIM поддерживают iPhone X, Google Pixel 3 и, например, Pixel 3 XL. P.