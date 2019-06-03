В минувшую пятницу представители компании Boeing провели встречу с поставщиком запчастей, на которой обнаружили дефект в направляющих планках предкрылков. Оказалось, что они не были подвергнуты термической обработке. Это существенно повлияло на износ детали.
Специалисты Boeing уведомили Федеральное управление гражданской авиации США о дефективных деталях, а также отметили, что направляющие планки подкрылков - это особый механизм, который изменяет характеристики сопротивления крыла самолета при наборе высоты и снижении.
Теперь компания должна проверить все произведенные самолеты на предмет дефектных деталей, а также выполнить их замену. Только после этого Федеральное управление гражданской авиации США может допустить самолеты к полетам.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как компания Boeing призналась в намеренном сокрытии дефектов новых самолетов 737 MAX.
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