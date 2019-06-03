Специалисты высшей школы электроники и компьютерных наук Южно-Уральского государственного университета в Челябинске создали систему "Умная парковка".
Об этом СМИ рассказал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник кафедры системного программирования Валентин Голодов.
Подключаясь к камерам видеонаблюдения, система обрабатывает видеопоток и выясняет, где на парковке находятся свободные места. "Умная парковка" поможет снизить число машин, что ездят вокруг парковки в тщетных и долгих поисках свободного места.
Специалисты считают, что "Умную парковку" можно внедрить в любом российском городе буквально за год. Однако, признают они, для этого сначала необходимо оборудовать камерами видеонаблюдения абсолютно все городские парковки.
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