Российские ученые разработали систему для поиска свободных мест на парковке

Специалисты высшей школы электроники и компьютерных наук Южно-Уральского государственного университета в Челябинске создали систему "Умная парковка".



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Об этом СМИ рассказал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник кафедры системного программирования Валентин Голодов.

Подключаясь к камерам видеонаблюдения, система обрабатывает видеопоток и выясняет, где на парковке находятся свободные места. "Умная парковка" поможет снизить число машин, что ездят вокруг парковки в тщетных и долгих поисках свободного места.

Специалисты считают, что "Умную парковку" можно внедрить в любом российском городе буквально за год. Однако, признают они, для этого сначала необходимо оборудовать камерами видеонаблюдения абсолютно все городские парковки.