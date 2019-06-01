Рособрнадзор передал в МВД материалы по хакерским атакам на веб-ресурсы ведомства. Правоохранители получили всю информацию, которая им необходима для начала расследования. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об инциденте на ЕГЭ в 2019 году. Пресс-служба Минздрава Чувашии сообщила об инциденте в одной из Чебоксарских школ во время сдачи единого государственного экзамена по математике. Одиннадцатиклассница скончалась во время экзамена.
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