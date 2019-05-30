Путин поделился способом "как стать властелином мира"

Государство, которое обеспечит себе первенство в сфере искусственного интеллекта, станет "властелином мира". Об этом заявил президент России Владимир Путин.



Суворовцы представили Путину робота-минера собственной разработки / Новости от 23.04.2019 18:45

"Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере , то последствия нам всем понятны - тот станет властелином мира", - передает его слова агентство ТАСС.

Глава государства отметил важность обеспечения технологического суверенитета в области искусственного интеллекта. Это является важнейшим условием состоятельности российского бизнеса, экономики, безопасности, обороноспособности и качества жизни людей, подчеркнул президент.

"Скорость создания новых продуктов и решений растет в геометрической прогрессии по экспоненте", - заключил Путин и добавил, что Россия не должна отставать в этом направлении от других государств.

Напомним, в 2017 году Путин пообещал "делиться со всем миром" технологиями, если Россия станет лидером в этой сфере.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам президента России, отечественная ракетно-космическая отрасль требует глубокой модернизации.

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