Австралийский стартап Morse Micro получил финансирование для запуска массового производства инновационного Wi-Fi чипа.
Об этом сообщает Anthill.
За счет возможности функционировать в диапазоне от 900 МГц и до более низких частот, чип позволит существенно сократить потребление электроэнергии роутером, пишут авторы материала.
На реализацию проекта Morse Micro выделили 23,8 миллионов долларов.
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