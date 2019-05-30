Morse Micro приступит к реализации инновационного Wi-Fi чипа

Австралийский стартап Morse Micro получил финансирование для запуска массового производства инновационного Wi-Fi чипа.



Wi-Fi и купе для животных: поезда и вокзалы становятся комфортнее и безопаснее / Новости от 01.10.2018 17:09

Об этом сообщает Anthill.

За счет возможности функционировать в диапазоне от 900 МГц и до более низких частот, чип позволит существенно сократить потребление электроэнергии роутером, пишут авторы материала.

На реализацию проекта Morse Micro выделили 23,8 миллионов долларов.