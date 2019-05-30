Ученые из США разработали идентифицирующую предметы перчатку

Изобретенная учеными сенсорная перчатка позволяет роботам с искусственными руками чувствовать предмет, к которому они прикасаются.



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Перчатку разработали ученые из Массачусетского технологического института, США. Стоит она всего лишь 10 долларов.

На перчатке расположена целая сеть датчиков, собирающих подробную информацию об объектах, с которыми взаимодействует рука, надевшая ее. С помощью их изобретения, хвалятся американские ученые, можно не только понять, из какого материала изготовлен предмет, но и даже ощутить его вес. Сложив полученные данные, робот, надевший перчатку, поймет, что именно за предмет у него в руках.

Это позволит регулировать силу хвата предмета искусственной рукой, поясняют изобретатели.

Перчатки можно использовать и для того, чтобы улучшить протезы человеческих рук. Пока еще ученые не знают, как именно им подступиться к столь сложной задаче. Возможно, они встроят в перчатку камеру, которая будет распознавать объекты и автоматически регулировать силу хвата.