Изобретенная учеными сенсорная перчатка позволяет роботам с искусственными руками чувствовать предмет, к которому они прикасаются.
Перчатку разработали ученые из Массачусетского технологического института, США. Стоит она всего лишь 10 долларов.
На перчатке расположена целая сеть датчиков, собирающих подробную информацию об объектах, с которыми взаимодействует рука, надевшая ее. С помощью их изобретения, хвалятся американские ученые, можно не только понять, из какого материала изготовлен предмет, но и даже ощутить его вес. Сложив полученные данные, робот, надевший перчатку, поймет, что именно за предмет у него в руках.
Это позволит регулировать силу хвата предмета искусственной рукой, поясняют изобретатели.
Перчатки можно использовать и для того, чтобы улучшить протезы человеческих рук. Пока еще ученые не знают, как именно им подступиться к столь сложной задаче. Возможно, они встроят в перчатку камеру, которая будет распознавать объекты и автоматически регулировать силу хвата.
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