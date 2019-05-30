Астролог: вероятность катастроф в июне 2019 повысится

Лето текущего года станет крайне насыщенным в плане астрологических событий.



Почему астрология не работает?

Об этом в интервью "Мир 24" заявила астролог Ольга Ольховская.

Например, указала специалист, начало лета ознаменуется новолунием. В этот день полезно будет определиться с планами на месяц и побеспокоиться о собственном здоровье.

Дело в том, что вторая половина июня, считает Ольховская, будет непростой. У многих появиться непреодолимое желание нарушить ранее выстроенные планы и поддаться искушениям.

Также, отметила, астролог, во второй половине июня возможны различные аварии и катастрофы.

Июль же будет гораздо легче июня, обещает Ольховская. Во второй месяц лета не стоит бояться перемен, а особое внимание необходимо будет уделить личной жизни. Конец июля будет удачным временем для реализации творческих планов.

Последний месяц лета астролог назвала самым непредсказуемым. Влияние Меркурия и Марса очень велико, пояснила она. Но Плутон поможет выйти из, казалось бы, безвыходных ситуаций, пообещала Ольховская.