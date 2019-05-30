Лето текущего года станет крайне насыщенным в плане астрологических событий.
Об этом в интервью "Мир 24" заявила астролог Ольга Ольховская.
Например, указала специалист, начало лета ознаменуется новолунием. В этот день полезно будет определиться с планами на месяц и побеспокоиться о собственном здоровье.
Дело в том, что вторая половина июня, считает Ольховская, будет непростой. У многих появиться непреодолимое желание нарушить ранее выстроенные планы и поддаться искушениям.
Также, отметила, астролог, во второй половине июня возможны различные аварии и катастрофы.
Июль же будет гораздо легче июня, обещает Ольховская. Во второй месяц лета не стоит бояться перемен, а особое внимание необходимо будет уделить личной жизни. Конец июля будет удачным временем для реализации творческих планов.
Последний месяц лета астролог назвала самым непредсказуемым. Влияние Меркурия и Марса очень велико, пояснила она. Но Плутон поможет выйти из, казалось бы, безвыходных ситуаций, пообещала Ольховская.
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