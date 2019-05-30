Астрономы нашли экзопланету там, где их быть не может

Астрономы из Европы обнаружили экзопланету NGTS-4b в области, где планет подобного толка быть не может.



Новую малую планету Солнечной системы назвали Гоблином / Новости от 03.10.2018 03:05

Размеры NGTS-4b, отмечают СМИ, достигают размеров Нептуна. Но, в отличие от гиганта, покрытого льдом, она раскалена до 1000 градусов по Цельсию.

До обнаружения NGTS-4b ученые считали, что в этой части Вселенной не может быть столь больших планет. Дело в том, что сильные потоки частиц и излучения уносят их разреженные верхние оболочки, оставляя лишь твердое ядро. Обнаруженная же экзопланета, удивляются европейские астрономы, словно не замечает этого правила.

В данный момент специалисты пытаются выяснить, почему же NGTS-4b все-таки существует.

Возможно, считают ученые, NGTS-4b образовалась в более спокойном месте и минула пик активности местной звезды. Мигрировать же экзопланета могла совсем недавно, в результате случайных гравитационных взаимодействий.

Также NGTS-4b может иметь аномально крупное и тяжелое твердое ядро, способное замедлять улетучивание разреженных верхних оболочек в космос.