Астрономы из Европы обнаружили экзопланету NGTS-4b в области, где планет подобного толка быть не может.
Размеры NGTS-4b, отмечают СМИ, достигают размеров Нептуна. Но, в отличие от гиганта, покрытого льдом, она раскалена до 1000 градусов по Цельсию.
До обнаружения NGTS-4b ученые считали, что в этой части Вселенной не может быть столь больших планет. Дело в том, что сильные потоки частиц и излучения уносят их разреженные верхние оболочки, оставляя лишь твердое ядро. Обнаруженная же экзопланета, удивляются европейские астрономы, словно не замечает этого правила.
В данный момент специалисты пытаются выяснить, почему же NGTS-4b все-таки существует.
Возможно, считают ученые, NGTS-4b образовалась в более спокойном месте и минула пик активности местной звезды. Мигрировать же экзопланета могла совсем недавно, в результате случайных гравитационных взаимодействий.
Также NGTS-4b может иметь аномально крупное и тяжелое твердое ядро, способное замедлять улетучивание разреженных верхних оболочек в космос.
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