Космонавты забрали полотенце, провисевшее снаружи МКС десять лет

Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.



NASA показало жизнь космонавтов на МКС на видео / Новости от 09.11.2018 10:02

Об этом сообщает РИА.

Этим полотенцем космонавты с МКС протирали свои скафандры. Теперь, после стольких лет службы, оно вернется на планету Землю и подвергнется тщательному изучению.