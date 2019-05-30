Затопленный древний ландшафт обнаружен в Северном море.
Об этом сообщает научное издание Live Science.
Его, пишут авторы материала, нашли научные сотрудники университета Бредфорда, Великобритания.
Согласно предварительной информации, древний ландшафт мог сохранить остатки поселений ранних охотников-собирателей.
В ходе экспедиции на корабле, сообщает Live Science, ученые из университета Бредфорда взяли пробы отложений на дне моря. Анализ взятых образцов показал, что слой сжатого торфа находится под морским дном. Это, поясняют исследователи, указывает на формирование плодородных водно-болотных угодий в прошлом. На некоторых частях земель ученые обнаружили даже отложения от крупнейших рек.
В данный момент в надежде отыскать следы древних поселений они продолжают свои исследования.
Напомним, что Северное море — мелководное шельфовое море Атлантического океана, омывающее берега северной Европы.
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