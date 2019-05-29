Катастрофа самолета SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево обратила внимание на серьезные проблемы в российской авиационной отрасли. Такое мнение высказал генеральный прокурор России Юрий Чайка, выступая в Госдуме.
Генпрокурор пояснил, что его ведомство уже на протяжении двух лет требует решить проблему безопасности полетов от госорганов и авиапредприятий. Юрий Чайка также рассказал о том, что государственная программа России по обеспечению безопасности полетов не соответствует международным требованиям.
Генеральный прокурор сослался на Министерство транспорта, которое до сих пор не разработало нормативно-правовые акты, которые бы регламентировали сертификацию авиационной техники, а также ее производителей и подготовку персонала.
Под критику Юрия Чайки попала и Росавиация. По его мнению, агентство лишь формально осуществляет контроль авиакомпаний, поскольку не запрещает им использовать самолеты, которые не отвечают требованиям законодательства.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что SSJ-100 загорелся в Шереметьево из-за неисправности электрооборудования.
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