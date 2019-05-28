В Свердловской области на месторождении "Мариинский прииск" был обнаружен крупнейший за последние 30 лет изумруд. Его вес составил 1,6 килограмма. Специалисты оценили стоимость минерала в 32 миллиона рублей.
Обнаруженный камень с ровными гранями в слюдяной рубашке стал самым крупным в течение последних 30 лет. До этого, в Свердловской области в 1990 году был найден изумруд весом 2 килограмма.
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