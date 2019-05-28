Авиакомпании требуют проверить все "Суперджеты-100"

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта направила запрос в Минтранс России с требованием еще раз проверить самолеты SSJ-100 на пригодность к полетам. Шумиха вокруг самолетов "Сухого" не утихает спустя месяц после трагедии в Шереметьево.



В «Шереметьево» рассказали поминутно о действиях спасателей в катастрофе SSJ-100 / Новости от 08.05.2019 10:30

У специалистов в авиационной отрасли есть множество вопросов к самолетам SSJ-100 связанных с прочностью крыльев, шасси и кессона, а также с системой защиты лайнера от поражения статическим электричеством.