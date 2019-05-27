Интернациональная команда ученых обнаружила в горах Южной Африки первые доказательства присутствия внеземного углерода в древней земной породе.
Об открытии исследователей сообщает научное издание New Scientist.
Следам, обнаруженным учеными, пишут авторы материала, порядка 3,3 миллиардов лет.
При обследовании вулканического участка, сообщает New Scientist, исследователи обнаружили слой породы толщиной буквально в несколько миллиметров. Слой породы подавал аномальные сигналы. Тщательное изучение выявило присутствие в породе двух типов органических веществ внеземного происхождения.
Ничего подобного на планете Земля раньше никто не находил.
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