New Scientist: в горах Африки ученые обнаружили органические вещества внеземного происхождения

Интернациональная команда ученых обнаружила в горах Южной Африки первые доказательства присутствия внеземного углерода в древней земной породе.



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Об открытии исследователей сообщает научное издание New Scientist.

Следам, обнаруженным учеными, пишут авторы материала, порядка 3,3 миллиардов лет.

При обследовании вулканического участка, сообщает New Scientist, исследователи обнаружили слой породы толщиной буквально в несколько миллиметров. Слой породы подавал аномальные сигналы. Тщательное изучение выявило присутствие в породе двух типов органических веществ внеземного происхождения.

Ничего подобного на планете Земля раньше никто не находил.