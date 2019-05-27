Молния попала в ракету-носитель "Союз 2.1б" во время ее запуска с космодрома Плесецк. Электрический разряд не повлиял на пуск космического аппарата.
Как уточняет агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник в российской космической отрасли, попадание молнии не причинило ущерба ракете и ее грузу. Все системы функционируют нормально.
В настоящее время связь с навигационным спутников "Глонасс-М", выводившим на орбиту "Союз", установлена. Космический аппарат работает в штатном режиме.
Ракета-носитель "Союз 2.1б" была запущена с космодрома Плесецк в Архангельской области 27 мая в 9:23 по Москве.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что плавучий космодром "Морской старт" планируют перебазировать из Калифорнии на Дальний Восток для сохранения возможности запуска с него российских ракет.
Стоит отметить, что вопрос перебазирования "Морского старта" на Дальний Восток рассматривался и раньше, в 2013 и 2015 годах. Тогда в качестве мест возможной дислокации плавучего космодрома рассматривались Владивосток, Крым и Вьетнам, но в итоге проект был продан группе компаний S7.
Читайте также: Россия потратила $10 миллиардов на "бесполезную" МКС?
Соцсети: Роскосмос убрал Юрия Гагарина из истории космонавтики
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Разведывательно-аналитический центр Rand Corporation опубликовал на днях доклад о том, как максимально ослабить, а то и просто демонтировать нашу страну.
Разведывательно-аналитический центр Rand Corporation опубликовал на днях доклад о том, как максимально ослабить, а то и просто демонтировать нашу страну.
В собственности непосредственно чиновника находятся два земельных участка, жилой дом, нежилое здание, квартира, два снегохода и два прицепа.
Зачем полиция Грузии 9 мая 2019 года конфисковала у демонстрантов флаг Победы? Почему Хартия свободы Грузии пытается запретить коммунистическую символику и идеологию? Что останется от свободы после запрета на мысли? И что предлагается взамен? Обо всем этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.