Молния попала в ракету-носитель "Союз" во время запуска

Молния попала в ракету-носитель "Союз 2.1б" во время ее запуска с космодрома Плесецк. Электрический разряд не повлиял на пуск космического аппарата.





Как уточняет агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник в российской космической отрасли, попадание молнии не причинило ущерба ракете и ее грузу. Все системы функционируют нормально.

В настоящее время связь с навигационным спутников "Глонасс-М", выводившим на орбиту "Союз", установлена. Космический аппарат работает в штатном режиме.

Ракета-носитель "Союз 2.1б" была запущена с космодрома Плесецк в Архангельской области 27 мая в 9:23 по Москве.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что плавучий космодром "Морской старт" планируют перебазировать из Калифорнии на Дальний Восток для сохранения возможности запуска с него российских ракет.

Стоит отметить, что вопрос перебазирования "Морского старта" на Дальний Восток рассматривался и раньше, в 2013 и 2015 годах. Тогда в качестве мест возможной дислокации плавучего космодрома рассматривались Владивосток, Крым и Вьетнам, но в итоге проект был продан группе компаний S7.

Читайте также: Россия потратила $10 миллиардов на "бесполезную" МКС?

Соцсети: Роскосмос убрал Юрия Гагарина из истории космонавтики