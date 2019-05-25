Британские ученые назвали недостаток эмоциональной поддержки главной причиной измен

Британские ученые заявили, что нашли две главные причины супружеских измен. По мнению исследователей, причина частых нарушений супружеских обязательств кроется в недостаточной эмоциональной поддержке. Это происходит из-за потери интереса одной из сторон к другой.



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Из этого вытекает вторая причина измен - прекращение сексуальной близости между партнерами. В совокупности эти два фактора приводят к тому, что люди начинают искать поддержку на стороне. Более того, такое решение проблемы только усугубляет ситуацию, поскольку человек, изменивший своему партнеру не чувствует вину, а считает нормальным удовлетворять свои потребности на стороне, если не может сделать этого дома.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о супружеских изменах.

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