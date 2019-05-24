Brain: да Винчи страдал синдромом дефицита внимания и гиперактивностью

Итальянский художник, изобретатель и ученый Леонардо да Винчи страдал от синдрома дефицита внимания и гиперактивности.



В Белоруссии построили танк по эскизам Леонардо да Винчи / Новости от 19.11.2018 02:11

Об этом сообщает научное издание Brain.

К такому выводу пришли нейрофизиолог Марко Катани и историк медицины Паоло Маццарелло.

Известно, напоминает Brain, что Леонардо да Винчи тратил огромное количество своего личного времени на планирование дел. Несмотря на то, что итальянский гений буквально генерировал идеи, многие из своих проектов ему так и не удалось завершить.

Многие ученые придерживаются мнения, что интерес Леонардо да Винчи к своим собственным проектам просто-напросто угасал. Считалось, что виной такой переменчивости был непростой характер итальянца. Известно, например, что уже в подростковом возрасте да Винчи был востребован как художник и скульптор благодаря широким связям своего отца, но быстро забрасывал начатые дела.

Ученые выдвинули гипотезу, что да Винчи страдал от синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Это, напомним, наследственное поведенческое расстройство личности, характеризующееся неспособностью решать поставленные задачи.

Марко Катани и Паоло Маццарелло указывают, что художник и изобретатель, как и многие другие люди с подобными отклонениями, действительно крайне мало спал и работал без устали.

Также, отмечают исследователи, современники писали, что Леонардо да Винчи постоянно находился в движении и был чем-то занят.

В личных дневниках Леонардо да Винчи были обнаружены зеркальные и орфографические ошибки, которые являются признаками дислексии, напоминают Катани и Маццарелло. Этот недуг, указывают они, распространен у детей-левшей с нарушениями развития нервной системы - например, того же СДВГ. А да Винчи был левшой, победно поясняют ученые.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Леонардо да Винчи не смог закончить свою легендарную "Мону Лизу" из-за синдрома "когтистой руки".

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