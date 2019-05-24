Ядерный центр закупает иконы на 2.3 миллиона рублей

Научно-исследовательский институт экспериментальной физики из закрытого города Саров в Нижегородской области потратит 2,3 миллиона рублей на приобретение икон, картин и книг.



В Москве построят новый корпус НИИ скорой помощи имени Склифосовского / Новости от 25.10.2018 20:12

Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Так, сообщает, например, портал "В городе N", информация о планах научно-исследовательского института экспериментальной физики значится на официальном портале госзакупок.

НИИ из Сарова собирается приобрести 76 икон "Серафим Саровский со стразами". Один экземпляр стоит больше 3 тысяч рублей.

Также Научно-исследовательский центр планирует приобрести 95 книг "Серафим Саровкий", каждая из которых стоит больше 5 тысяч рублей.

В планы НИИ входит также покупка 90 триптихов "Саровская пустынь". Один такой триптих стоит 7 325 рублей.

Также центр из закрытого российского города интересуют панно "Саровская пустынь". НИИ планирует закупить 64 таких зеркальных панно по 14 244 рубля за штуку и 70 книг Ф. Ушакова по 5 092 рубля.

На сайте госзакупок также содержится информация о покупке НИИ пакетов с логотипом института.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что исследователи из Красноярского научного центра РАН предложили строить колонии на Марсе с помощью рыбных костей и чешуи.

Читайте также:

В России появится Центральный НИИ воздушно-космической отрасли.