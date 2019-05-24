Научно-исследовательский институт экспериментальной физики из закрытого города Саров в Нижегородской области потратит 2,3 миллиона рублей на приобретение икон, картин и книг.
Об этом сообщают местные средства массовой информации.
Так, сообщает, например, портал "В городе N", информация о планах научно-исследовательского института экспериментальной физики значится на официальном портале госзакупок.
НИИ из Сарова собирается приобрести 76 икон "Серафим Саровский со стразами". Один экземпляр стоит больше 3 тысяч рублей.
Также Научно-исследовательский центр планирует приобрести 95 книг "Серафим Саровкий", каждая из которых стоит больше 5 тысяч рублей.
В планы НИИ входит также покупка 90 триптихов "Саровская пустынь". Один такой триптих стоит 7 325 рублей.
Также центр из закрытого российского города интересуют панно "Саровская пустынь". НИИ планирует закупить 64 таких зеркальных панно по 14 244 рубля за штуку и 70 книг Ф. Ушакова по 5 092 рубля.
На сайте госзакупок также содержится информация о покупке НИИ пакетов с логотипом института.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что исследователи из Красноярского научного центра РАН предложили строить колонии на Марсе с помощью рыбных костей и чешуи.
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