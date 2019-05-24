Программа СССР по запуску лунных пилотируемых полетов провалилась в результате сочетания целого ряда факторов.
Об этом сообщает американское научное издание Air & Space.
Во-первых, пишут авторы материала, Советский Союз изначально отставал от Соединенных Штатов Америки в разработке проекта полета к Луне на целых три года. Так, сообщает Air & Space, США анонсировал свою программу в 1961 году, а СССР же приступил к реальной практической реализации аналогичного проекта лишь в 1964 году.
Во-вторых, сообщает американское научное издание, Советский Союз имел "хаотичную систему управления" своей космической отраслью. Так, поясняют авторы материала, в СССР существовали несколько разобщенных и враждующих между собой конструкторских бюро. Не стоит, отмечают в США, и недооценивать бюрократию, царившую в Советском Союзе в те времена.
В-третьих, считают авторы материала, советская власть не оказывала достаточной финансовой поддержки своей космической отрасли. Те деньги, что могли бы пойти на освоение космического пространства, СССР предпочитал тратить на оружие, пояснили в Air & Space.
Напомним, что на сегодняшний день американские астронавты являются первыми и единственными людьми, достигшими Луны. Первая высадка человека на спутник Земли произошла в 1969 году. Всего же Соединенные Штаты Америки шесть раз совершали пилотируемый полет на Луну.
Примерно в это же время СССР провел сразу четыре запуска своей лунной ракеты H-1, предназначенной для выведения на низкую околоземную орбиту до 90 тонн полезной нагрузки. Все четыре попытки провалились.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российская сторона направила в NASA замечание по поводу выброса изопропилового спирта в атмосферу Международной космической станции.
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