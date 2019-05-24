SpaceX вывела на орбиту ракету-носить Falcon 9 с 60 мини-спутниками Starlink

Компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на орбиту 60 мини-спутников проекта Starlink. Общая масса груза составила около 18,5 тонн. Запуск ракеты проходил на мысе Канаверал.



Посадка отработавшей ступени ракеты Falcon 9 на воду — видео / Новости от 06.12.2018 16:29

60 мини-спутников стали первой космической инфраструктурой проекта Starlink, который планирует обеспечить стабильным доступом к интернету всех жителей Земли. В рамках проекта планируется создать масштабную сеть спутников, которая образует широкополосное покрытие на всей территории планеты. Всего на земную орбиту планируют вывести более 12 тысяч спутников.