Amazon разрабатывает наручное устройство для определения человеческих эмоций

Американская компания разрабатывает устройство, что будет распознавать человеческие эмоции.



Amazon тестирует доставку товаров роботами-курьерами / Новости от 24.01.2019 19:07

Об этом сообщает агентство новостей Bloomberg.

В распоряжении средства массовой информации оказались внутренние документы Amazon.

Так, сообщает Bloomberg, компания готовит гаджет в виде наручных часов. В устройство будет встроен специальный микрофон, что будет определять эмоциональное состояние пользователя по звуку его голоса. Гаджет предназначен для мониторинга здоровья клиента, а также будет способствовать его наиболее эффективному взаимодействию с другими людьми.

Гаджет будет работать в связке со смартфоном.

Примечательно, что компания Amazon отказала Bloomberg в комментарии.