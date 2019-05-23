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Источник Правда.Ру

Amazon разрабатывает наручное устройство для определения человеческих эмоций

Наука print

Американская компания разрабатывает устройство, что будет распознавать человеческие эмоции.


Amazon тестирует доставку товаров роботами-курьерами / Новости от 24.01.2019 19:07

Об этом сообщает агентство новостей Bloomberg.

В распоряжении средства массовой информации оказались внутренние документы Amazon.

Так, сообщает Bloomberg, компания готовит гаджет в виде наручных часов. В устройство будет встроен специальный микрофон, что будет определять эмоциональное состояние пользователя по звуку его голоса. Гаджет предназначен для мониторинга здоровья клиента, а также будет способствовать его наиболее эффективному взаимодействию с другими людьми.

Гаджет будет работать в связке со смартфоном.

Примечательно, что компания Amazon отказала Bloomberg в комментарии. 

 

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Темы Amazon Bloomberg наука техника
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