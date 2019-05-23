Panasonic поддержал Huawei и опроверг слухи о приостановке сотрудничества

Из-за слухов о приостановке сотрудничества Panasonic и Huawei, руководство Panasonic сделало официально заявление, в котором опровергла приостановку работы с Huawei из-за ограничительных мер США.



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"Несмотря на санкции США мы и дальше продолжаем продавать продукцию Huawei в зонах своего присутствия, соблюдая законы и правила регионов", - говорится в заявлении компании.

Ранее о разрыве сотрудничества двух компаний заявлял телеканал FNN. Он сообщил, что Panasonic разорвала все контракты с Huawei и 68 связанными с ней компаниями.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Южная Корея отказались поддержать США и ограничить продажу оборудования Huawei.

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