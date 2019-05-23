Японские астрономы устроят среди студентов конкурс по управлению роботом на МКС

Аэрокосмическое агентство Японии проведет международные соревнования по управлению роботом внутри Международной космической станции в условиях невесомости.



NASA показало жизнь космонавтов на МКС на видео / Новости от 09.11.2018 10:02

Об этом сообщает японское издание Yomiuri.

В соревнованиях, запланированных на 2020 год, примут участие студенты из Японии, Соединенных Штатов Америки, Австралии, Индонезии, Южной Кореи и еще как минимум шести государств.

Студентам будет предложено взять на себя управление американским роботом, который находится внутри МКС. Чтобы не обременять астронавтов, сообщает Yomiuri, этим роботом управляют с Земли.

Согласно предоставленной информации, молодым людям необходимо будет заставить робота перемещаться по Международной космической станции и сделать несколько фотографий открытого космоса.