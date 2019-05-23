Аэрокосмическое агентство Японии проведет международные соревнования по управлению роботом внутри Международной космической станции в условиях невесомости.
Об этом сообщает японское издание Yomiuri.
В соревнованиях, запланированных на 2020 год, примут участие студенты из Японии, Соединенных Штатов Америки, Австралии, Индонезии, Южной Кореи и еще как минимум шести государств.
Студентам будет предложено взять на себя управление американским роботом, который находится внутри МКС. Чтобы не обременять астронавтов, сообщает Yomiuri, этим роботом управляют с Земли.
Согласно предоставленной информации, молодым людям необходимо будет заставить робота перемещаться по Международной космической станции и сделать несколько фотографий открытого космоса.
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