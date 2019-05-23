Американская компания SpaceX судится с Военно-воздушными силами Соединенных Штатов Америки.
Space Exploration Technologies Corporation, принадлежащая Илону Маску, осталась недовольна тем, что американское военное ведомство выбрало другого поставщика в рамках конкурса на замещение российских ракетных двигателей РД-180.
В своем иске SpaceX заявляет, что ВВС США "безосновательно" выдали контракты на несколько "не зарекомендовавших себя ракет неизвестных параметров".
Специалисты из Space Exploration Technologies Corporation же, отметим, предложили Военно-воздушным силам Соединенных Штатов Америки ныне действующие ракеты.
Примечательно, что конкурс на замещение российских ракетных двигателей выиграла компания ULA - та, из-за которой SpaceX уже судилась с ВВС США несколько лет назад. В 2014 году, напомним, американская армия без какого-либо конкурса дала ULA контракт на миллиарды долларов на ракетные запуски.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Илон Маск попросил своих подписчиков в Twitter прислать ему "годных" мемов.
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