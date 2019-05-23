Специалисты из Downdetector зафиксировали глобальный сбой YouTube

В работе видеохостинга YouTube произошел глобальный сбой.



Как создать канал на Youtube

Об этом сообщает сервис Downdetector. Специалисты сервиса занимаются тем, что отслеживают работу популярных ресурсов сети интернет.

Согласно предоставленным данным, проблемы в работе с YouTube сегодняшней ночью наблюдались в США, Франции, Германии, Великобритании, Болгарии, Румынии, Украине, Японии и России.

Пользователи, сообщает Downdetector, жаловались на проблемы с трансляцией видео и некорректную работу сайта. Многие из них также не могли зайти в свои аккаунты.

Отметим, что в данный момент YouTube работает исправно.