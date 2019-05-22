Открыть мощнейшее растительное средство, способное уничтожать даже самые неуязвимые колонии супермикробов, ученым помогла настольная книга медиков армии Конфедеративных Штатов Америки.
Об этом сообщает научное издание Scientific Reports.
В последние годы, пишут авторы материала, медики со всего мира все чаще сталкиваются с проблемой так называемых "супермикробов" — так называют бактерии, невосприимчивые к действиям антибиотиков.
Среди них, отмечает Scientific Reports, есть как и возбудители редких инфекций, так распространенные патогены вроде золотистого стафилококка или же пневмококка. Проблема невосприимчивости бактерий к антибиотикам побуждает медиков разрабатывать новые лекарства и искать новые методы борьбы с инфекциями.
Ученым из университета Эмори в Соединенных Штатах Америки удалось обнаружить простой, но крайне действенный способ уничтожения нескольких опасных микробов. Найти этот способ исследователи смогли, изучая историю Гражданской войны в США.
Во время войны доставлять лекарства и медикаменты из Европы было крайне затруднительно. Сэмьюэл Мур, главный врач Конфедерации, обратился за помощью к ботанику Фрэнсису Порчеру. Тот составил для Мура каталог растений, произрастающих на юге США, который можно было бы использовать для составления справочника для медиков армии конфедератов.
Когда современные ученые приступили к изучению этих рецептов, их вниманием завладел "тоник от омертвения тканей". Для его приготовления были необходимы кора белого дуба, листья аралии колючей и побеги и корни тюльпанного дерева.
Эти растения не уничтожают микробов, признают ученые из университета Эмори, но мешают им приспосабливаться к новым условиям среды и формировать биопленки, который и обеспечивают им защиту от антибиотиков.
Американские исследователи последовали рекомендациями ботаника из 19 века и выяснили, что данный рецепт действительно подавляют рост многих супербактерий — например, золотистого стафилококка или же синегнойной палочки.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что атмосфера планеты Земля, по мнению ученых, была загрязнена еще в Древнем Риме.
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