Исследования времен Гражданской войны в США помогли ученым победить супермикробов

Открыть мощнейшее растительное средство, способное уничтожать даже самые неуязвимые колонии супермикробов, ученым помогла настольная книга медиков армии Конфедеративных Штатов Америки.



Российские ученые нашли способ, как обезоружить бактерии / Новости от 01.10.2018 14:40

Об этом сообщает научное издание Scientific Reports.

В последние годы, пишут авторы материала, медики со всего мира все чаще сталкиваются с проблемой так называемых "супермикробов" — так называют бактерии, невосприимчивые к действиям антибиотиков.

Среди них, отмечает Scientific Reports, есть как и возбудители редких инфекций, так распространенные патогены вроде золотистого стафилококка или же пневмококка. Проблема невосприимчивости бактерий к антибиотикам побуждает медиков разрабатывать новые лекарства и искать новые методы борьбы с инфекциями.

Ученым из университета Эмори в Соединенных Штатах Америки удалось обнаружить простой, но крайне действенный способ уничтожения нескольких опасных микробов. Найти этот способ исследователи смогли, изучая историю Гражданской войны в США.

Во время войны доставлять лекарства и медикаменты из Европы было крайне затруднительно. Сэмьюэл Мур, главный врач Конфедерации, обратился за помощью к ботанику Фрэнсису Порчеру. Тот составил для Мура каталог растений, произрастающих на юге США, который можно было бы использовать для составления справочника для медиков армии конфедератов.

Когда современные ученые приступили к изучению этих рецептов, их вниманием завладел "тоник от омертвения тканей". Для его приготовления были необходимы кора белого дуба, листья аралии колючей и побеги и корни тюльпанного дерева.

Эти растения не уничтожают микробов, признают ученые из университета Эмори, но мешают им приспосабливаться к новым условиям среды и формировать биопленки, который и обеспечивают им защиту от антибиотиков.

Американские исследователи последовали рекомендациями ботаника из 19 века и выяснили, что данный рецепт действительно подавляют рост многих супербактерий — например, золотистого стафилококка или же синегнойной палочки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что атмосфера планеты Земля, по мнению ученых, была загрязнена еще в Древнем Риме.

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