Полиция России в ближайшее время протестирует отечественные видеорегистраторы с функцией распознавания лиц. В будущем у сотрудников полиции появится и видеокамера с такой возможностью.
Как уточняет издание "Ведомости", видеокамеры с функцией распознавания лиц включены в проект "Безопасный город".
Разработанный российскими специалистами видеорегистратор напоминает небольшую рацию, которую можно закрепить на одежде. Камера способна выделять лица и отправлять данные на единый сервер, где снимки проверяют по базам данных. При обнаружении совпадений систему покажет основные сведения о найденном человеке.
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