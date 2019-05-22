Полиция России протестирует видеорегистраторы с функцией распознавания лиц

Полиция России в ближайшее время протестирует отечественные видеорегистраторы с функцией распознавания лиц. В будущем у сотрудников полиции появится и видеокамера с такой возможностью.



СМИ: Система распознавания лиц облегчит россиянам оплату за проезд / Новости от 25.09.2018 09:28

Как уточняет издание "Ведомости", видеокамеры с функцией распознавания лиц включены в проект "Безопасный город".

Разработанный российскими специалистами видеорегистратор напоминает небольшую рацию, которую можно закрепить на одежде. Камера способна выделять лица и отправлять данные на единый сервер, где снимки проверяют по базам данных. При обнаружении совпадений систему покажет основные сведения о найденном человеке.